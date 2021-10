Nettumo. FdI: L’approvazione dei pianetti è una vittoria per l’intera città di Nettuno

Comunicato Fratelli d’Italia

“L’approvazione dei pianetti è una vittoria per l’intera città di Nettuno e per tutti i nettunesi. Un iter lungo oltre dieci anni che il nostro attuale vicesindaco Alessandro Mauro ha visto nascere da consigliere comunale di opposizione e che concludiamo oggi votando compatti come gruppo consiliare di maggioranza. Dieci anni fa ci fu un voto unanime dell’assise e oggi la delibera di presa d’atto è passata con una larghissima maggioranza facendo registrare appena una astensione. Il bene e il futuro della città non hanno schieramenti politici e questa unità dimostrata in questa occasione dovrebbe esserci sempre nell’azione amministrativa di un Comune. Abbiamo compiuto il primo passo per sbloccare un piano regolatore fermo a quarant’anni fa, ma soprattutto diamo a tante famiglie nettunesi il sogno di costruire una casa, la possibilità di avere nuovi servizi e la spinta per far ripartire l’economia di un’intera città. La nostra Nettuno oggi guarda con ancora più speranza al futuro”.

Gruppo Consiliare FDI Nettuno