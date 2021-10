Alessandrini sui pianetti: “Ha vinto il buon senso. Riqualificazione Nettuno a 360 gradi”

“E pensare che qualcuno nelle piazze diceva che fossero un’utopia…”I pianetti” non si faranno mai, perchè le così diverse forze politiche non si metteranno mai d’accordo… e invece no, qualcuno chiede addirittura l’inversione dell’ordine del giorno e di metterlo al primo posto persino prima delle Question Time…”. Inizia così la nota della consigliera comunale Lorenza Alessandrini a seguito dell’approvazione dei pianetti nel consiglio comunale di Nettuno.

“Eccoci giunti a oggi, manca poco, e siamo quasi in dirittura di arrivo…Questi piani di recupero, permetteranno un ridisegno armonico nelle periferie, il recupero dei nuclei abusivi, nuove opere di urbanizzazione e un buon indotto indotto economico nella nelle casse della nostra città, finalmente. Tutta la città li attende per molti aspetti trattandosi di una riqualificazione economica e estetica per la nostra Nettuno a 360 gradi.

Ha vinto il buonsenso…questo significa Fair Play… un gioco corretto!

Oggi, e non me ne vogliate, bisogna ringraziare tutte le forze Politiche…un ringraziamento a questa amministrazione di maggioranza e opposizione che sta lavorando di concerto con tutta la commissione urbanistica, e tutte le passate amministrazioni che hanno contribuito alla nascita e alla realizzazione di questo ambizioso progetto:

L’amministrazione Marzoli li ha pensati, l’amministrazione Chiavetta li ha prodotti, l’amministrazione Casto ha fatto proseguire lavori, ed anche se inizialmente scettico, persino il commissario Stati se ne è interessato, e oggi qui noi tutti!

Un progetto non più lasciato al libro dei sogni come qualcuno diceva, ma scritto nelle pagine della storia amministrativa di questa città. Oggi a Nettuno questa amministrazione segna un punto importante per il futuro della città”