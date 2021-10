Nettuno. In Consiglio approvata la mozione di FdI contro i totalitarismi

Comunicato Fratelli d’Italia

“Nell’ultimo consiglio comunale di Nettuno è stata approvata la nostra mozione contro i totalitarismi. Un documento chiaro che si schiera contro la violenza e i crimini perpetrati in passato dalle dittature nel nostro continente colpevoli di omicidi di massa, genocidi e di persecuzioni di minoranze etniche, religiose e di persone per il loro orientamento sessuale. Con questa mozione accogliamo e facciamo nostra la risoluzione del Parlamento europeo che punta a creare una memoria condivisa affinché gli orrori del passato non trovino più spazio nella nostra società e nella nostra Europa”.

Gruppo Consiliare FDI Nettuno