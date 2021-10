Anzio. Alla scuola Media Virgilio tre giorni per la legalità

Ha preso il via mercoledì 27 ottobre e si concluderà il prossimo 3 novembre la tre giorni di incontri sul tema della legalità per gli alunni delle classi terze della scuola media “Virgilio“.

Il primo appuntamento e quello del 3 novembre fanno parte della campagna di comunicazione “Scuole Sicure- La città di Anzio per i giovani contro le droghe“, il progetto di formazione a cura del comando di Polizia locale in collaborazione con il Comune di Anzio e l’assessorato alla Cultura e alla Scuola, per il contrasto e la prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Un tema particolarmente importante per i giovani che, vivendo le trasformazioni dell’età adolescenziale, possono essere attratti da esperienze di sperimentazione senza conoscerne il rischio dal punto di vista della salute, oltre che normativo e legale.

Durante il primo incontro di mercoledì 27, tenuto dall’Ispettrice Nicoletta Perci e dal sociologo Domenico Criserà, gli alunni hanno partecipato con attenzione e sono stati conquistati anche dagli adesivi e dalle locandine pensate e appositamente realizzate per la campagna, con il linguaggio della loro generazione.

L’appuntamento di giovedì 28 ottobre – organizzato in diverse sessioni durante la mattina per dare modo a tutte le terze di partecipare – ha ospitato Massimo Morais, referente sportello intercomunale “Anti-Usura” della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Nonostante la natura complessa dell’argomento trattato, è stato molto costruttivo per i ragazzi parlare di educazione finanziaria in termini semplici e con esempi vicini a loro, dal consumismo alla problematica sociale di desiderare sempre più di ciò che, in termini economici, si può avere.

Temi principali dell’incontro sono stati il corretto e responsabile uso del denaro e il valore del riconoscimento dei propri diritti a difesa della discriminazione.

La mattina dedicata al tema dell’usura si allinea con il “Mese dell’Educazione Finanziaria“, promosso ogni anno dal Mef nel mese di ottobre, per sensibilizzare, informare e prevenire il fenomeno dell’usura.