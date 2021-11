Stefano Fassina LeU: Bruck, Comune di Anzio recuperi errori

Bruck, Comune di Anzio recuperi errori

È un’altra giornata triste per Anzio. È triste dover riconoscere le fondate ragioni di Edith Bruck nella sofferta rinuncia a ricevere il Premio per la Pace dal Comune di Anzio, città medaglia d’oro al valore civile. La nostra amata scrittrice fa riferimento non hai fatti del 1924, quando nei primi anni del fascismo l’allora amministrazione comunale diede la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Edith Bruck richiama i fatti dell’estate di 2 anni fa quando l’attuale Consiglio Comunale di Anzio, con l’attuale Sindaco, rigettò la richiesta di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e di riconoscere la benemerenza ad Adele Di Consiglio, cittadina di Anzio, ebrea, deportata ad Auswitz, unica sopravvissuta allo sterminio della sua famiglia. Purtroppo, quanto accaduto due anni fa si inserisce in un un contesto segnato da continui sfregi istituzionali alla nostra Costituzione: sono note le partecipazioni ufficiali delle amministrazioni di destra di Anzio e Nettuno alle celebrazioni al cimitero dei caduti della X Mas. Il Sindaco De Angelis potrebbe chiedere al Consiglio Comunale di Anzio di fare nei prossimi giorni quanto non fece l’estate del 2019. Siamo sicuri che di fronte ad un atto chiaro verso il periodo più nero della nostra storia, Edith Bruck rivaluterebbe la sua scelta di rifiutare il Premio per la Pace.- così dichiara in una nota l’on. Stefano Fassina di Leu