Anzio. Corsi pomeridiani al Virgilio. Dal classico alla modernità: latino, greco e robotica

“Non perde tempo l’IC Anzio V nel presentare e attivare i corsi pomeridiani in presenza, relativamente all’ampliamento dell’offerta formativa. Fin dalla prima settimana di ottobre gli studenti e le studentesse hanno potuto iniziare a frequentare il corso di latino di primo livello e il corso di alfabetizzazione al greco antico: quest’anno l’adesione è stata così notevole da dover attivare ben tre classi di latino, a conferma del fatto che lo studio delle lingue antiche non spaventa le nuove generazioni, anzi, le incuriosisce e appassiona. Novità dell’anno scolastico 2021/2022 sarà l’attivazione, a partire dal mese di dicembre, anche dei corsi di secondo livello, attesi fin dallo scorso anno dai ragazzi che non si sono accontentati di fermarsi alle basi dello studio classico. Contestualmente, con un salto temporale notevole, già da due settimane gli studenti e le studentesse del Virgilio possono seguire il corso di coding e robotica, grazie all’allestimento dell’atelier creativo, arredi e materiali tecnologici del quale sono stati vinti partecipando al PON relativo alle Competenze digitali. L’insegnamento della programmazione avviene tramite l’utilizzo di giochi interattivi, come i robot che obbediscono a comandi in codice, oppure, tramite apposite applicazioni, come Scratch: un “tool” di programmazione visuale che permette di creare il proprio gioco virtuale o speciali animazioni. Che ci si senta archeologi o developer (programmatore) l’IC Anzio V supporta le passioni e le attitudini dei nostri ragazzi, guidandoli alla scoperta dei propri talenti, sostenendo anche il loro orientamento nel percorso che li condurrà alla scelta della scuola superiore”.