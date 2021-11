Anzio, pubblicato avviso per il sostegno ai nuclei monogenitoriali

E’ stato pubblicato online l’Avviso pubblico regionale per il sostegno ai nuclei monogenitoriali, composti da donne con figlio a carico che, a seguito della pandemia da Covid-19, vivono in condizioni di indigenza. (Termine di presentazione delle domande entro e non oltre le ore 18:00 del 27 novembre 2021).

​

L’Assessore alle politiche sociali della Città di Anzio, Velia Fontana, rende noto che le domanda di contributo, insieme alla relativa documentazione, potranno essere redatte durante il colloquio, con gli operatori addetti, presso:

​

Segretariato Sociale – PUA – Comune di Anzio

Sede di Villa Adele, ricevimento dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

Sede di Villa Albani, martedì dalle 12,00 alle 17,00.

Tel. 06.98499419.

​

https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-per-il-sostegno-ai-nuclei-monogenitoriali-composti-da-donne-configlio-a-carico/

​