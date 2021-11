Anzio. Il Patto: scegliamo di riportarvi coi piedi per terra

Il comunicato del Patto del Popolo

“La campagna elettorale dovrebbe essere ancora lontana per le elezioni Amministrative…

È quindi per noi del Patto del Popolo, data la grande rilevanza e diffusione di post provocatori provenienti da varie direzioni sui social, inevitabile dire BASTA.

Noi del PDP abbiamo scelto invece di riportarvi con i piedi per terra basandoci sui veri problemi della nostra città.

NOI VORREMMO:

Una città pulita

Una città di fiori

Una raccolta rifiuti puntuale

Cunette stradali pulite

Decoro della città

Scuole che funzionano

Arredi davanti le scuole

Occupazione

Vogliamo il nuovo porto

Nuova viabilità

Più parcheggi

Più sicurezza

Più turismo

Più cultura

Un canile

Più verde curato

Più alberghi

Vogliamo solo poter migliorare e valorizzare la nostra Anzio, non siamo tagliati per le polemiche assurde e ripetute, non motivate, a volte menzognere o prive di senso.

Non vogliamo dimostrare anche noi che si ha ben poca stima dell’intelligenza degli cittadini perché forse oggi si pensa che questo possa bastare per conquistare qualche voto in più.

Non dobbiamo e non possiamo scoraggiarsi da queste situazioni, anzi semplicemente dobbiamo spingerci oltre.

Ci vuole rispetto per tutti”.