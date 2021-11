Nettuno. Tremila certificati scaricati in 7 mesi in tabaccheria

Per quanto riguarda, invece, il rilascio delle Carte d’Identità elettroniche, dal 18 novembre 2021 tutti verranno distribuiti alle ore 9 venti numeri eliminacode fino ad esaurimento. Nei giorni di martedì e giovedì verranno distribuiti dieci numeri eliminacode alle ore 15,30. Questa novità, pensata per rendere più efficace il servizio, si affianca alla possibilità di prenotare l’appuntamento per il rilascio della CIE online attraverso il sito https://www.prenotazionicie.interno.gov.it. Il sistema di distribuzione dei numeri, messo in atto per soddisfare le esigenze della fascia di utenza meno capace con strumenti informatici di prenotazione, sarà comunque svolto evitando assembramenti nel rispetto delle normativi anticontagio Coronavirus.