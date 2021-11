Anzio. Intrigo all’Ecocentro

Intrigo ad Anzio

L’ecocentro Usa e Jetta 2 ubicato ad Anzio in via Carlo Goldoni è solitamente abbandonato a sé stesso. Lo dimostra il fatto che dopo la chiusura diventa preda di ignoti che asportano col favore delle tenebre elettrodomestici, materiale rameo/ferroso e suppellettili di vario tipo.

Nei giorni scorsi pero’ qualcuno ha avuto un’attenzione particolare verso tale struttura. Infatti, non ben delineati soggetti, muniti di strumenti video fotografici avrebbero doviziosamente (ma non è lecito sapere quanto legalmente) documentato l’attività degli operatori, allora in forza alla Camassa Ambiente.

Questo fino a quando non sarebbero stati intercettati dalle Forze dell’Ordine che sembra avrebbero anche proceduto alla loro identificazione. Gli appostamenti sono terminati, restano pero’ vivi tanti interrogativi, ai quali speriamo di avere al piu’ presto una risposta.

Eduardo Saturno