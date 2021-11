Nettuno. Torna a splendere il palazzo del Comune

Comunicato

Da lunedì al via gli ultimi lavori a piazzale Berlinguer

Sono iniziate le operazioni di smontaggio dei ponteggi del Palazzo Comunale i cui lavori di ristrutturazione sono in fase di ultimazione. Altra importante novità sul fronte Lavori Pubblici riguarda Piazzale Berlinguer che sarà chiuso da lunedì 15 novembre per consentire l’ultimazione dei lavori.

“Il completamento di queste due opere era tra gli obiettivi di questa Amministrazione – afferma il Sindaco della Città di Nettuno Alessandro Coppola – dopo anni possiamo tornare ad ammirare il nostro Palazzo Municipale, che è la casa di tutti i nettunesi, senza ponteggi e senza cantiere, almeno per quanto riguarda i lati di lungomare Matteotti e Piazza Battisti. Non meno importante è l’avvio dell’ultima fase di lavori di Piazzale Berlinguer. Da qui è partito l’operato della mia Amministrazione. Tra i primissimi atti, infatti, c’è stato quello della riapertura del cantiere che era fermo da anni, e poi siamo stati felici di poter riaprire parzialmente il parcheggio. Ora ci avviamo alla fase conclusiva, che comporterà una chiusura del Piazzale per alcune settimane, e ci apprestiamo a ridare alla comunità quest’area funzionale e fondamentale per la nostra città la cui chiusura ha causato per anni innumerevoli disagi ai cittadini e una ricaduta negativa sulle attività commerciali della zona”.

“Presto verrà dismessa l’area cantiere dal lato di Piazza Battisti – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Tomei in riferimento ai lavori del Municipio – il nostro Palazzo Comunale torna al suo splendore originario e la città si riappropria di uno dei suoi simboli. Con la fine dei lavori torneranno i parcheggi su piazza Battisti, pronta per accogliere anche le attività e le manifestazioni previste per il periodo natalizio. Da lunedì – prosegue l’assessore Tomei – l’area di Piazzale Berlinguer sarà chiusa per consentire alla ditta di procedere con gli ultimi lavori, che non era possibile effettuare con il passaggio e la sosta delle macchine, che porteranno al completamento di un’opera centrale per la città di Nettuno, per la viabilità, per i cittadini e per le attività commerciali, con nuovi posti auto, verde, area giochi e un restyling completo anche di via Capitan Umberto Donati. L’obiettivo è riaprire entro la prima metà di dicembre, giusto in tempo per il periodo natalizio”.