Anzio. Nuovo servizio di igiene e decoro urbano. Nei prossimi giorni il calendario per il ritiro a domicilio del verde

Comunicato del Comune

A breve i punti informativi sul territorio comunale

“In attesa dell’avvio, nei prossimi giorni, del servizio per il ritiro porta a porta del verde, i cittadini possono prenotare telefonicamente il ritiro a domicilio del verde, delle potature e degli ingombranti”. Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali, Gualtiero Di Carlo.

Per prenotare il ritiro gratuito a domicilio del verde e degli ingombranti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, sono attivi i numeri 06 79 32 89 16 e 06 79 32 891.

I due centri comunali di conferimento gratuito Usa&Jetta, in Via della Campana ed in Via Goldoni, fino al 30 aprile, sono aperti dal lunedì al sabato (festivi esclusi), con orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Nei prossimi giorni, inoltre, sarà reso noto il calendario con i tredici punti informativi dislocati sul territorio comunale. A seguire sarà diffuso il programma, quartiere per quartiere, relativo al ritiro a domicilio del verde e delle potature.