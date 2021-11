27 novembre Giornata del Parkinson. La Teca organizza un confronto su watsapp

Sabato 27 novembre sarà la giornata nazionale del Parkinson.

Per l’occasione La Teca attraverso il suo Presidente, Salvatore Santucci, malato di Parkinson da circa 6 anni, invita tutti gli affetti dal morbo, parenti, amici, a collegarsi in diretta su watsapp alle ore 17. Ognuno potrà portare la propria esperienza e confrontarsi con gli altri, ma soprattutto uscire dalla malattia solitaria. Tutti gli interessati possono mettersi in contatto scrivendo a salvatore.santucci@alice.it.

Sono invitati anche psicologi, neurologi e Mr Parkinson.