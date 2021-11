Grande entusiasmo per la prima tappa del XVII Trofeo Master “Centro Italia”

organizzato dalla lega nuoto UISP del Lazio e svoltosi nella piscina comunale di

Tivoli domenica 14 novembre.

I ragazzi dell’ASD Team Master Lavinio guidati dal Coach Romagnoli, con

una prova ai massimi livelli, portano a casa 31 podi, di cui 18 ori, 8 argenti e

5 bronzi.

Salgono sul gradino più alto del podio gli atleti: Cesarini Roberto M50 (100

farfalla e 100 stile), Mori Roberta M45 (50 dorso e 100 stile), Scopece Francesca

M50 (50 dorso e 100 rana), Di Stefano Roberta M40 (100 rana e 200 misti),

Spagnoli Giorgio U17 (100 rana e 200 misti), Fagiolo Alfonso M70 (50 dorso e

200 misti), Anastasi Alessio M50 (50 dorso), Galvani Claudio M75 (50 dorso e

100 stile), Lozi Serena M45 (100 rana), Fagiolo Francesca M40 (100 stile),

Barberini Francesco M30 (200 misti).

Le medaglie d’argento arrivano dagli atleti: Cacciatore Carmine M30 (100 rana),

Del Mazza Fabrizio M50 (100 rana e 200 misti), Fagiolo Francesca M40 (200

misti), Costanzi Marco M60 (100 rana e 200 misti), Campanelli Roberto M55

(100 stile) ed infine il Marino Giuseppe M50 (50 dorso).

Mentre le medaglie di bronzo arrivano dagli atleti: Lozi Serena M45 (50 dorso),

Campanelli Roberto M55 (50 dorso), Barberini Francesco M30 (100 stile),

Paruccini Antonio M60 (200 misti), ed ancora il Capitano Giuseppe Marino M50

(100 stile).

“Nonostante siamo ancora agli inizi, commenta il Capitano Giuseppe Marino,

portiamo a casa un ricco bottino, un ringraziamento speciale va all’Aprilia

Sporting Village che di fatto sin dall’anno scorso, grazie ai molteplici sforzi,

non ci hanno mai fatto fermare.

Prossimo appuntamento per il sodalizio neroniano il 12 dicembre al Timeout

Sporting Center di Formello (RM).