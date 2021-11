Aprilia. Emergenza Coronavirus. Sindaco firma ordinanza: obbligo di mascherina anche all’aperto

Si è tenuto ieri mattina un incontro con il Prefetto, i vertici delle ASL e i Sindaci delle grandi Città della Provincia di Latina. L’oggetto della discussione sono stati i dati in crescita riguardo al numero dei contagiati. Attualmente, ad Aprilia vi sono 451 persone positive al Coronavirus, con un incremento di 9 unità nelle ultime 24 ore.

Anche per questo, il Sindaco – in accordo con le autorità sanitarie – ha firmato poco fa un’ordinanza per l’obbligo della mascherina anche all’aperto, almeno per i prossimi 7 giorni.

“I dati registrati negli ultimi giorni rappresentano per noi un campanello d’allarme – commenta il primo cittadino – la situazione non presenta ancora criticità così ampie da giustificare zone rosse o interventi drastici. Ma è chiaro che occorre la massima collaborazione da parte di tutti, perché l’epidemia non è finita e un eventuale aggravamento dei dati potrebbe comportare nuove chiusure, con un impatto drammatico sull’economia della Città, proprio ora che ci avviciniamo al Natale.

Anche per questo, abbiamo concordato con il Prefetto e i vertici della ASL, la reintroduzione dell’obbligo di mascherine all’aperto. Faccio appello a tutti i cittadini perché adottino la massima prudenza: molti nuovi casi di positività che stiamo registrando in queste settimane ci raccontano di focolai familiari, probabilmente dovuti ad un calo dell’attenzione. Dobbiamo invece mantenere alto il tasso di cautela, soprattutto nei contesti dove il contatto diretto è più facile: con i familiari, con gli amici, sul posto di lavoro. È solo grazie alla cooperazione di tutti che riusciremo a superare anche questa fase, insieme”.