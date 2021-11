Il messaggio del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, sulla scomparsa di Antonio Taurelli, testimone della memoria storica dello Sbarco Alleato

“La Città di Anzio tutta si unisce al dolore che ha colpito la Città di Nettuno ed in particolare la famiglia Taurelli, per la scomparsa dell’amatissimo Antonio. Oltre al cordoglio, intendo esprimere la mia gratitudine nei confronti di un Uomo che, coinvolto nelle operazioni di Sbarco del 1944, non ha mai smesso di raccontare ai giovani, mantenendo sempre viva la memoria. Oggi una grande persona non è più con noi, ma preziosissimo è il contributo storico e valoriale che ha lasciato: grazie Antonio!”.

Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis