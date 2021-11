“Quello che ti volevo dire”, Valerio Novara presenta a Nettuno il suo libro

Domenica 21 novembre dalle ore 18.00, presso la “Fraschetta Blues”, in via Carlo Cattaneo 48 a Nettuno (Rm), ci sarà la presentazione di “Quello che ti volevo dire”, nuovo libro dello scrittore di Anzio, Valerio Novara.

Nel corso della presentazione l’autore racconterà la sua esperienza con la stesura di un romanzo che parla di una giovane coppia che ripercorre la sua storia d’amore scrivendo appunti sulle note degli smartphone. Un mix fra mondo virtuale e reale raccontato attraverso gli occhi di lui e di lei, in un’alternanza di punti di vista che accompagnerà il lettore in un viaggio di amore e odio attraverso un’alternanza di prosa e poesia.

Al termine della presentazione si potranno acquistare le copie del libro direttamente dall’autore con una dedica e fruire di un piccolo aperitivo con Valerio Novara. Chi avesse già acquistato il libro su Amazon potrà portarlo per farlo autografare direttamente dall’autore.

Per Valerio si tratta del terzo romanzo dopo la pubblicazione della saga di fantascienza intitolata “Portami alla vita”. L’appuntamento è per domenica 21 novembre dalle ore 18 presso la “Fraschetta Blues” in via Carlo Cattaneo 48 a Nettuno (Rm).

Per qualsiasi ulteriore informazione si può contattare l’autore al numero 3923766137.

“Quello che ti volevo dire” si può acquistare anche su Amazon nei formati ebook e cartaceo a questo link: amzn.to/3qqt7Ar