Aprilia. Area artigianale, inaugurato totem realizzato dal Consorzio sulla rotatoria di via dei Giardini

Questa mattina è stato ufficialmente inaugurato, con un piccolo momento simbolico, il totem al centro della rotatoria di via dei Giardini, la cui gestione è stata affidata al Consorzio Artigiani di Aprilia che proprio quest’anno compie 40 anni.

All’incontro hanno preso parte il Sindaco Antonio Terra e gli Assessori Luana Caporaso e Alessandro D’Alessandro, oltre al Presidente della Provincia di Latina Domenico Vulcano, al Presidente del Consorzio Francesco Tinto e all’ex Presidente Nicola Prezioso.

Dopo la piccola cerimonia e la foto di gruppo, il primo cittadino e l’Assessora Caporaso hanno effettuato un sopralluogo ai lavori avviati nei giorni scorsi in via dei Giardini, che consentiranno di risolvere i cedimenti stradali e i problemi di allagamento. Il cantiere è finanziato con i fondi che il Comune di Aprilia ha ottenuto negli anni passati dal Ministero dell’Interno per la riduzione del rischio idrogeologico in Città.

“Ringrazio il Consorzio artigianale della Città, per aver preso in gestione la rotatoria che già adesso assicura a quest’area del territorio un miglior decoro – ha commentato Antonio Terra, a margine dell’incontro – sono certo che, anche grazie alla sensibilità delle aziende e in virtù dei lavori che stiamo eseguendo su via dei Giardini, quest’area potrà sperimentare già nei prossimi mesi sensibili miglioramenti estetici e funzionali”.