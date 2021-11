Anzio. 26 novembre, presentazione del libro “Er mare mio” di Luigi Salustri

Er mare mio”, ottanta sonetti romaneschi composti dal poeta anziate Luigi Salustri, a 150 anni dalla nascita del grande Trilussa. Venerdì 26 novembre, alle ore 17.00, nella Casa Comunale, la presentazione dell’opera

Il pluripremiato poeta anziate, Luigi Salustri, pronipote del grande Trilussa, venerdì 26 novembre, alle ore 17.00, tornerà nella Sala Consiliare della Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina, per presentare, insieme all’Assessore alla Cultura ed alla Scuola, Laura Nolfi, la sua ultima opera “Er mare mio”, ottanta sonetti romaneschi dedicati alla figura del poeta, scrittore e giornalista italiano, a 150 anni dalla sua nascita.

A Carlo Alberto Camillo Mariano Salustri, in arte Trilussa, l’anziate Luigi Salustri si è sempre ispirato per comporre le sue opere, premiate in numerosi concorsi Internazionali di Poesia, come il Premio Città di Paestum (tre volte primo), il premio Città Roseto degli Abruzzi, con la poesia “Voci” scolpita su una stele posizionata al centro cittadino, Roma – Titolo di Poeta dell’anno 1976, il premio “Alberoandrunico” conferito dal regista Paolo Sorrentino ed il Fiorino d’Oro Città di Firenze, insieme ad altri importanti riconoscimenti ai concorsi poetici a Venezia, Milano, La Spezia, Bari e Rho.

L’importante evento del 26 novembre, che vedrà la partecipazione della relatrice Maria Bartolomei e della cantante Francesca Galasso, è inserito nell’ambito della programmazione ufficiale dell’Assessorato alla Cultura Città di Anzio.