Nuovo servizio igiene urbana, oggi ad Anzio 2 il punto informativo per la differenziata

Prosegue la campagna informativa dell’Amministrazione De Angelis e della

società pubblica Ambiente Energia e Territorio Spa, per coordinare tutte le

iniziative utili ad ottimizzare il nuovo servizio di igiene urbana e per

incrementare la raccolta differenziata.

Questa mattina il punto informativo è stato allestito ad Anzio Due, nelle

immediate vicinanze del mercato settimanale. “Fino al 7 dicembre, su tutto

il territorio comunale, – comunica l’Assessore alle politiche ambientali,

Gualtiero Di Carlo – in base ad uno specifico calendario, sono attivi i

punti informativi del nuovo servizio di igiene urbana, a completa

disposizione dei cittadini per la distribuzione di materiale informativo e

soprattutto per migliorare la differenziata”.

Calendario prossimi giorni del Punto Informativo AET Città di Anzio:

26 e 27 novembre – dalle ore 09:00 alle ore 14:00, Piazzale Ardea e Piazza

Venezia (Quartiere Marconi/Sacro Cuore ed Anzio Colonia).

29 e 30 novembre – dalle ore 09:00 alle ore 14:00, Piazza Roma e Piazza

Salvo D’Acquisto (Villa Claudia e Lido delle Sirene).

1 e 2 dicembre – dalle ore 09:00 alle ore 14:00, in Piazza Lavinia e

Piazzale Stazione FS Via Goldoni (Lavinio Mare e Lavinio Stazione).

3 e 4 dicembre – dalle ore 09:00 alle ore 14:00, Via Cipriani (Scuola

Angelita) e Piazza Pizzi (Sacida e Lido dei Pini).

6 e 7 dicembre – dalle ore 09:00 alle ore 14:00, Via del Melograno area

Parco (Falasche e Pocacqua).