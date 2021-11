Aprilia. Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, momento di riflessione organizzato dal Comune

Appuntamento per giovedì pomeriggio

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il Comune di Aprilia organizza un momento di riflessione e dialogo tra istituzioni e soggetti del terzo settore, che si terrà nel pomeriggio di giovedì 25 novembre, a partire dalle ore 17:00. L’evento, organizzato in modalità videoconferenza, sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Ente e poi condiviso sui canali social istituzionali.

Il tema scelto per quest’anno è “Una rete per la gestione delle donne in emergenza: strategie comuni per il contrasto e l’emersione della violenza di genere”. Interverranno nel corso del pomeriggio il Sindaco di Aprilia Antonio Terra, l’Assessora alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia, Alessandra Lombardi, Consigliera comunale di Aprilia e membro direttivo consulta donne ANCI Lazio, Deborah Foschi, Responsabile del Centro Antiviolenza di Aprilia “Donne al Centro”, Daniela Truffo, Referente per la rete territoriale del Centro Antiviolenza, il Ten. Col. Paolo Guida, Reparto Territoriale dell’Arma dei Carabinieri di Aprilia, Claudia Santabarbara, Assistente sociale, Responsabile area minori, famiglia e contrasto alla violenza di genere del Comune di Aprilia, Angela Carnevale, Vicepresidente cooperativa Astrolabio e Valentina Barbuto, Operatrice del Pronto Intervento Sociale PIS, Rosalba Palma, Assistente sociale Ufficio Esecuzione Penale Esterna UEPE Latina, Stefania Munari, Presidente Associazione di Promozione Sociale Valore Persona e Fabio Brai, Responsabile politiche sociali di Unicoop Tirreno per Roma e basso Lazio.

Nel corso dell’iniziativa sarà proiettato il video “Canción sin miedo” ukulele cover a cura di Ottocorde Ukulele Duo – Alessandra Scaraggi e Uliano Bruner.

L’evento è patrocinato da ANCI Lazio.

Un’ora prima, intorno alle ore 16:00, come segno concreto della volontà di dire NO alla violenza contro le donne, sarà scoperta una panchina rossa presso il parco Europa del Quartiere Toscanini, donato dalla Sezione Soci Unicoop Tirreno Lazio Sud.

“Anche se la situazione attuale suggerisce di evitare incontri in presenza – commenta l’Assessora Francesca Barbaliscia – l’Amministrazione ritiene che sia importante parlare ancora una volta di un tema così delicato, proprio a partire dall’impegno quotidiano dei servizi sociali in rete con il Centro Antiviolenza, le forze dell’ordine, il Terzo Settore. Abbiamo scelto una modalità accessibile per chiunque, con la possibilità di rivedere il video sui canali social del Comune anche in un secondo momento”.