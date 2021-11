Riceviamo e pubblichiamo

“Questo davanti alla Scuola Primaria Cretarossa. 5 milioni per il dissesto idrogeologico ottenuti circa 3 anni fa dal Commissario Prefettizio Strati per il Comune di Nettuno.. come sono stati utilizzati dall’amministrazione Coppola?!

Cittadini, genitori ed oggi anche i bambini se lo domandano.

Chiediamo di intervenire immediatamente.

Diritto allo studio e qualità della vita significa anche evitare questi disagi.

Territorio abbandonato”.

Nettuno progetto comune