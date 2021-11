Anzio. Flash mob al Liceo Innocenzo XII per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne

Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, presso il Liceo Innocenzo XII di Anzio, si è svolto un flash mob contro la violenza di genere in ognuna delle tre sedi dell’Istituto. Le manifestazioni hanno coinvolto tutte le classi, con la partecipazione di un ragazzo per ognuna di esse, che ha depositato negli atrii dei plessi un paio di scarpette rosse ciascuno, a ricordo simbolico delle innumerevoli vittime della violenza maschile. Prima del flash mob, i docenti hanno spiegato l’origine di questa giornata, l’importanza della lotta delle Donne, quanto e’ stato compiuto finora e quanta strada ancora abbiamo da percorrere per una effettiva parita’ tra i sessi. La giornata si e’ poi conclusa con la lettura dell’Articolo 3 della Costituzione, svolto sia durante i flash mob che in tutte le classi.

“Abbiamo voluto simbolicamente ricordare ai ragazzi come la violenza di genere sia frutto di una cultura retrograda e sessista ancora troppo presente nella nostra società'”, dichiarano le docenti che hanno organizzato l’iniziativa. “Compito della scuola- continuano- e’ sensibilizzare su questi temi le giovani generazioni, rompere con gli stereotipi che ancora persistono nelle nostre teste per essere tutti e tutte piu’ liberi e uguali, nel rispetto delle nostre differenze. Oggi e’ stato importante che l’intera Comunita’ educante del nostro Liceo abbia partecipato all’iniziativa, perche’ da questa problematica come per tutte le altre che attanagliano la societa’, se ne puo’ uscire solo insieme e la scuola ha il compito di ricordarlo a tutti/e”.