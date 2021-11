Nettuno, una panchina rossa per dire basta alla violenza sulle donne

E’ stata inaugurata questo pomeriggio la panchina rossa in piazzale San Rocco. Un simbolo per dire basta alla violenza contro le donne donato al Comune di Nettuno dall’Associazione L’Abbraccio del Mediterranero. All’evento hanno partecipato il Sindaco Alessandro Coppola, l’Assessore ai Servizi Sociali Maddalena Noce, il Consigliere Regionale Fabio Capolei e la presidentessa dell’Associazione L’Abbraccio del Mediterraneo Arianna Pigini.

“Dobbiamo tutti dare quello che possiamo dare per questo tema – ha dichiarato il Sindaco Alessandro Coppola – il numero dei femminicidi in Italia fa raccapricciare. E’ un fenomeno che va annientato e ognuno di noi deve fare la sua parte per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. Questa panchina è un simbolo e come tutti i simbolo è importante per il messaggio che manda ed io sono felice di essere qui per inaugurarla”.

“Ringrazio tutti i presenti per essere intervenuti nonostante la pioggia – dichiara l’Assessore Maddalena Noce – ringrazio il garante dell’infanzia e dell’adolescenza, i consiglieri comunali qui presenti e il comandante della compagnia Carabinieri di Anzio Giulio Pisani che hanno dimostrato sensibilità per questo tema così importante e delicato. Questa panchina è un simbolo importante per tutte quelle donne che ogni giorno subiscono violenze fisiche e/o psicologiche. Non dobbiamo smettere di parlarne, di educare le nuove generazioni al rispetto e non dobbiamo smettere di coltivare i simboli che rappresentano questa lotta contro il femminicidio perchè sono l’unica via per dare il coraggio alle donne che sono vittime di uomini violenti a denunciare facendole sentire che le associazioni e le istituzioni sono a loro disposizione per aiutarle”.