Bambini e diritto allo sport, vicesindaco Mauro incontra studenti Ic Nettuno II

Secondo incontro in occasione della Settimana dei diritti dell’Infanzia organizzata dall’IC Nettuno III guidato dal dirigente scolastico Marco Di Maro. Dopo il Sindaco Coppola ad incontrare i giovani studenti del plesso di via Olmata è stato il Vicesindaco con delega allo Sport Alessandro Mauro. Proprio sul diritto allo sport dei bambini si sono concentrate le domande degli alunni che hanno chiesto anche lo stato del mondo sportivo a Nettuno e la situazione degli impianti sportivi che saranno interessati da un importante intervento di ristrutturazione e ammodernamento destinato alle tre maggiori strutture del territorio: lo Stadio Steno Borghese, lo Stadio Celestino Masin e il Palazzetto dello Sport che hanno ottenuto i finanziamenti a tasso zero dal Credito Sportivo.

Cinque studenti, poi, hanno raccontato cinque storie vere di bambini vittime di sfruttamento e poi hanno consegnato un attestato di partecipazione al vicesindaco Mauro per ringraziare l’amministrazione comunale della presenza a questi incontri. L’ultimo appuntamento sarà mercoledì quando ad incontrare i giovani studenti sarà l’assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura Camilla Ludovisi.