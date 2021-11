“Un divano a Tunisi”, ultimo appuntamento dell’anno con la rassegna del Cineclub

“MARTEDÌ 30 NOVEMBRE il film in programma per la Rassegna “Invito al Cinema” è Un divano a Tunisi della Regista Manéle Labidi Labbé. UN DIVANO A TUNISI è una commedia agrodolce su un Paese, la Tunisia, che ha visto affievolirsi gli entusiasmi generati dalla Primavera Araba ed ora è in piena ricostruzione. La Regista è nata a Parigi da genitori tunisini e attraverso la protagonista del suo film, Selma, racconta, con ironia e onestà, il ritorno alle proprie origini. La giovane e brillante Selma Derwish (l’Attrice Golshifteh Farahani), psicanalista trentacinquenne, lascia Parigi per aprire uno studio nella periferia di Tunisi, dov’è cresciuta. In una città dove la gente si “confessa” sotto il casco del parrucchiere, la donna offre una terza via, un luogo protetto per prendersi cura di sé. I primi clienti arrivano grazie all’alleanza con una estetista e ben presto ci sarà una coda di maschi nevrotici, donne frustrate, personaggi bizzarri che si presentano alla porta di Selma con il loro carico di ossessioni assortite. Selma deve scontrarsi, però, con la diffidenza locale e un poliziotto troppo zelante che la boicotta … L’opera prima di Manéle Labidi Labbé è un caleidoscopio sgargiante e caotico di umanità confusa e problematica. Ne viene fuori una commedia serrata, dai tempi comici perfetti.

UN DIVANO A TUNISI è stato presentato alle Giornate degli Autori della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2020, dove ha vinto il Premio della Giuria. UN DIVANO A TUNISI viene proiettato presso il Cinema Multisala Moderno di Anzio, agli orari: 16,30 – 18,30. Con questo Film il Cineforum sospende (per alcune settimane,

7 per la precisione) le proiezioni della Rassegna “Invito al Cinema”,

a causa delle festività di Dicembre. Appuntamento a MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022 per una nuova stagione di Cinema d’Autore.

A cura del cineclub La Dolce Vita