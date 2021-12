Anzio, da domani al via la raccolta porta a porta del verde

Da domani, mercoledì 1 dicembre, al via il servizio quotidiano, a cadenza quindicinale, di raccolta differenziata del verde e delle potature, a partire dalla zona 5 Pocacqua – Falasche nord. Da lunedì 6 dicembre la settimana delle sei zone pari.​ ​

Lo comunicano il Sindaco, Candido De Angelis e l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie, Gualtiero Di Carlo, impegnato sul campo a migliorare il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta, gestito dalla società pubblica Ambiente Energia e Territorio Spa, ora ampliato anche con il ritiro quindicinale, in ogni quartiere del territorio, del verde in sacchi trasparenti e delle potature ben legate, fino ad un massimo di 10 unità del peso di non oltre i 10 kg.

L’intero territorio comunale, suddiviso in dodici zone, è interessato dal progetto, che partirà il 1 dicembre con le zone dispari, con inizio dalla zona 5; il 2 dicembre sarà la volta della zona 7, il 3 dicembre della 9 e sabato 4 dicembre si concluderà la settimana dispari con la zona 11. Da lunedì 6 dicembre, fino a sabato 11 dicembre, invece, sarà la volta delle zone pari, a partire dalla zona 2 Anzio Colonia – Marechiaro e così via. Il verde e le potature dovranno essere esposte la sera precedente. Il servizio sperimentale sarà effettuato dal lunedì al sabato, festivi compresi, in base al calendario pubblicato dall’Ente e dalla società AET Spa.