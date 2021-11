25ª giornata della colletta alimentare, 580 mila pasti devoluti nel Lazio

L’iniziativa solidale promossa dalla Fondazione Banco Alimentare continua fino al 10 dicembre con la spesa online e le Charity card

La colletta alimentare, al suo 25esimo anno, è tornata in presenza. Non era scontato che, con la ripresa dei contagi, 140mila volontari, nel rispetto delle norme, tornassero davanti a quasi 11mila supermercati per vivere e proporre un gesto semplice ma concreto di solidarietà.

Nel Lazio hanno aderito oltre 5.000 volontari, hanno presidiato circa 430 supermercati e operato in 20 magazzini distribuiti su tutta la Regione.

“Un gesto capace di unire in un momento in cui tutto sembra volerci dividere: dalla ripresa del virus, ai contagi crescenti, all’insicurezza economica. La giornata della Colletta ci manifesta che sono i fatti, i gesti che innanzitutto educano, noi, i nostri figli, tutti, e possono realizzare autentica solidarietà e coesione sociale” ricorda Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco alimentare Onlus.

“Ringraziamo quanti nella giornata di sabato hanno deciso di donare parte della loro spesa per chi non può permettersi di apparecchiare la tavola quotidianamente. Grazie alla disponibilità di oltre 5 Mila i volontari è stato possibile aumentare la quantità raccolta per punto vendita. Il Covid non ha indurito il cuore degli italiani.” dichiara Giuliano Visconti, presidente del Banco alimentare del Lazio

Quest’anno con la Colletta si sono raccolte circa 7.000 tonnellate di cibo, l’equivalente di 14 milioni di pasti* nonostante il momento particolare e i disagi dovuti al maltempo in numerose località.

Nel Lazio, in una sola giornata, sono state raccolte oltre 290 tonnellate di cibo, l’equivalente di 580mila pasti.

Provincia KG donati Roma 207.581 Viterbo 29.811 Latina 26.389 Frosinone 20.901 Rieti 5.960

Quanto raccolto, insieme a quanto recuperato dal Banco Alimentare nella sua ordinaria attività durante tutto l’anno, sarà distribuito nelle prossime settimane a circa 7.600 strutture caritative che assistono oltre 1,7 milioni di persone. Nel Lazio le strutture che riceveranno questi prodotti sono 450 che a loro volta assistono 110mila persone.

La colletta continua online fino al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare e sul sito https://www.colletta.bancoalimentare.it, fino al 5 dicembre su Esselunga.it e su Easycoop.com.

Da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021 la Colletta Alimentare continua anche attraverso le Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, disponibili nei supermercati aderenti all’iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti.

Ringraziamo Giorgio Chiellini, testimonial dell’iniziativa e protagonista dello spot di lancio realizzato da Mate Agency.

Grazie a tutti coloro che con immutato slancio e cuore grande hanno sostenuto questo gesto e contribuito con il loro dono ad aiutare chi è in difficoltà.

Main sponsor: UnipolSai Assicurazioni, Eni, Coca-Cola

Partner istituzionale: Intesa Sanpaolo

Partner logistico: Poste Italiane, Number 1 Logistics Group, Lactalis Italia

Banco Alimentare

Fondazione Banco Alimentare Onlus coordina e guida la Rete Banco Alimentare dando valore agli sforzi e ai risultati di ogni Organizzazione Banco Alimentare territoriale. Promuove il recupero delle eccedenze alimentari dal campo alla ristorazione aziendale e la loro redistribuzione oggi a circa 7.600 strutture caritative che assistono circa 1.700.000 persone bisognose. Nel 2021 ha già distribuito oltre 80.000 tonnellate di alimenti.

Banco Alimentare del Lazio ODV

Banco Alimentare del Lazio ODV è membro della Rete Banco Alimentare, dal 1997 recupera le eccedenze di produzione della filiera agro-alimentare e le ridistribuisce alle strutture caritative che sul territorio regionale si occupano di offrire aiuti alimentari ai poveri e agli emarginati. Attualmente le strutture caritative convenzionate gratuitamente con il Banco Alimentare del Lazio sono oltre 450 che assistono circa 110.000 persone bisognose. Nel 2021 ha già distribuito oltre 5.000 tonnellate.