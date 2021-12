78° anniversario dello Sbarco, un concorso per le scuole intitolato ad Antonio Taurelli

Un premio alla memoria di Antonio Taurelli, scomparso lo scorso 17 novembre, ex consigliere comunale, reduce della Seconda Guerra Mondiale in cui combatté giovanissimo al fianco degli Alleati e maestro di vita per tutte le nuove giovani generazioni della città. Questo il senso dell’avviso pubblico “Sbarco Alleato”, ideato dall’amministrazione comunale di Nettuno e rivolto alle scuole statali e paritarie primarie, secondarie di primo e secondo grado del territorio. Il progetto si pone il fine di conservare, rinnovare e approfondire la memoria storica di quanto avvenuto nel gennaio del 1944 sul nostro territorio, dando ampia libertà di espressione ai giovani studenti. Tre le categorie in gara che parteciperanno alla premiazione da mille euro ciascuna erogati dal comune all’istituto vincitore: testi, con elaborati scritti sia a mano che dattiloscritti; arte, con fotografie (bianco nero o colore) corredate da didascalia, disegno/fumetto e scultura; multimediale, con opere di grafica digitale, video o elaborati audiovisivi multimediali della durata massima di cinque minuti. Tutti gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale entro e non oltre il 22 dicembre 2021 attraverso due modalità: tramite posta elettronica certificata alla casella protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it, oppure con consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Nettuno negli orari di apertura al pubblico, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 dicembre. Tre gli elaborati che parteciperanno alla premiazione: uno per la scuola primaria, uno per la scuola secondaria di I grado e uno per la scuola secondaria di II grado. Soddisfatta per il lavoro svolto dagli uffici l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Nettuno Camilla Ludovisi. “E’ un privilegio per me essere riuscita a mettere in piedi questo concorso per gli studenti e ringrazio fin da ora chiunque parteciperà. Onorare la memoria storica di un personaggio come Antonio Taurelli e riuscire a far comprendere ancora di più ai nostri giovani l’importanza di un momento come quello dello Sbarco Alleato sul nostro territorio, è fondamentale per la crescita socio-culturale delle nuove generazioni”. Per qualunque informazione o chiarimento potrà essere contattato l’ufficio della Pubblica Istruzione al numero 06.98889325 oppure all’indirizzo ufficio.pubblicaistruzione@comune.nettuno.roma.it.