Manutenzione straordinaria alla scuola Sangallo e di Piscina Cardillo

Sono in programma durante le festività natalizie due importanti interventi che riguarderanno altrettante scuole di Nettuno. L’inizio dei lavori è fissato per il 27 dicembre e interesseranno il plesso Giuliano da Sangallo di via Ennio Visca e il plesso di via Acitrezza a Piscina Cardillo. Nel primo caso è in programma un intervento di manutenzione straordinaria con il rifacimento dei 1500 mq di copertura dell’edificio, palestra compresa, che, nonostante altri interventi nel corso degli anni presenti gravi problemi di infiltrazione. Nel plesso di Piscina Cardillo, invece, verrà sostituito il cancello pedonale carrabile, messo in sicurezza l’ingresso con l’asfaltatura dell’entrata e la rasatura delle radice, e si interverrà sul terrazzo per contrastare un problema di infiltrazioni registrato in una sola ala dell’edificio.

“Interveniamo in una situazione che flagella il plesso di via Ennio Visca da oltre tre anni – spiega l’Assessore all’edilizia scolastica Camilla Ludovisi – un problema nato al momento dei lavori di ristrutturazioni affidati ad una ditta che è in contezioso con il Comune. Questa azione legale ha impedito, finora, un intervento risolutivo, ma gli uffici hanno comunque cercato di tamponare la situazione procedendo con la sostituzione dei pannelli isolanti del secondo piano. Questo tipo di interventi non bastava più ad arginare una situazione che mette a rischio la salute e l’incolumità del personale scolastico e, soprattutto, degli studenti. Approfitteremo della pausa natalizia per completare i lavori di rifacimento totale della copertura puntando a risolvere un problema serio che si trascinava da diversi anni. Al contempo – prosegue l’Assessore Ludovisi – interverremo anche sul plesso di via Acitrezza, mentre il prossimo anno sono previsti altri interventi nelle scuole. Nello specifico a gennaio procederemo con la gare per i lavoro del sistema antincendio del plesso di via Canducci e anche alla scuola di Sandalo che prevedrà un cronoprogramma articolato. La salute e il benessere dei nostri studenti sono per noi una priorità e metteremo in campo tutte le nostre risorse per fare in modo che possano studiare in strutture idonee e sicure”.