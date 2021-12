Natale a Nettuno, al villaggio delle fiabe arriva Frozen

Entra nel vivo il programma “Natale a Nettuno 2021” a cura dell’Assessorato al Turismo del Comune di Nettuno. Sarà un finesettimana ricco di imperdibili appuntamenti al Villaggio delle Fiabe di Piazza Battisti. Domani dalle 16 alle 19 arriverranno i personaggi del film d’animazione Disney Frozen, mentre domenica ci sarà il grande spettacolo dei giocolieri natalizi lungo le vie del centro che regaleranno ai più piccoli delle bellissime sculture di palloncini.

Sabato 18 dicembre, invece, partirà il trenino natalizio che farà il giro del centro cittadino e sarà fruibile in maniera completamente gratuita da grandi e piccoli che potranno ammirare le bellissime luminarie artistiche da una prosepettiva unica. Sempre sabato 18 dicembre, poi, verrà recuperato l’evento con i trampolieri natalizi, gli elfi, Babbo Natale e tanto zucchero filato annullato per il maltempo lo scorso 8 dicembre. Per gli amanti della musica l’appuntamento sabato 18 dicembre è al Santuario di Nostra Signora delle Grazie per il concerto della Corale Città di Nettuno. Ogni sabato e domenica, poi, Babbo Natale è pronto ad accogliere tutti i bambini al Villaggio delle Fiabe per spedire al Polo Nord le lore letterine dei desideri.