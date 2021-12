Aprilia. Palazzetto dello Sport, Comune di Aprilia avvia l’iter per la redazione del bando di gestione

Con una delibera di Giunta approvata questo pomeriggio, il Comune di Aprilia ha dato mandato al dirigente del V Settore, di predisporre gli atti utili all’emanazione del bando per la gestione del nuovo Palazzetto dello Sport, la cui realizzazione è ormai giunta alle battute finali.

Proprio in vista della consegna definitiva della struttura al Comune, l’Amministrazione intende avviare l’iter per un bando pubblico, rivolto alle realtà associative e non, che sappiano provvedere ad una gestione professionale del nuovo spazio.

Il Palazzetto è una delle opere di urbanizzazione del comprensorio 30 Stelle, realizzato dalla società SO.GE.IM. srl.

“Con la delibera di oggi, cerchiamo di anticipare i tempi per farci trovare pronti, una volta che il Palazzetto dello Sport sarà terminato e a disposizione della collettività – commenta l’Assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso – È chiaro che si tratterà di un processo complesso e che, nella definizione delle linee di indirizzo, l’intenzione dell’Amministrazione è quella di procedere con il pieno coinvolgimento del Consiglio comunale e anche mediante incontri pubblici con le associazioni sportive del nostro territorio”.