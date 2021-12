Nettuno, scatta l’obbligo di mascherine all’aperto

Il sindaco del Comune di Nettuno Alessandro Coppola ha firmato l’ordinanza n.38/2021 che sancisce l’obbligo di utilizzo delle mascherine all’aperto fino al 09 gennaio 2022. “La lotta al Coronavirus non è finita – dichiara il Sindaco Coppola – la situazione contagi a Nettuno è in aumento come nel resto del Paese, ma possiamo dire che resta sotto controllo. Abbiamo aumentato i controlli con la nostra Polizia Locale e l’Unità di Crisi, che si avvale della sempre preziosa collaborazione del dott. Waldemaro Marchiafava che ringrazio sentitamente per questo, continua il suo lavoro di monitoraggio della situazione epidemiologica. Seguiamo con attenzione le indicazioni della Asl sulla gestione dell’epidemia, specialmente per quello che riguarda i minori. Dopo attenta valutazione – prosegue il Sindaco – ho ritenuto opportuno, comunque, adottare un provvedimento che prevede l’obbligo di utilizzo di DPI anche all’aperto su tutto il territorio comunale visto l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva nella Regione Lazio che ha superato leggermente la soglia di allerta. Una decisione presa per permettere alle attività commerciali di lavorare più serenamente in questo periodo dell’anno e alle famiglie di vivere momenti di spensieratezza nella nostra città senza abbassare la guardia nei confronti di un virus che resta pericolosissimo. Continuiamo il ritorno alla normalità, ma sempre prestando la massima attenzione”.