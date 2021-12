AnimaLiberAction: A Natale aiuta gli animali

Se è vero che a Natale siamo tutti più buoni, serve l’occasione giusta per dimostrarlo.

L’associazione AnimaLiberAction, dal 15/12 al 31/12, darà la possibilità di fare qualcosa di concreto per gli animali, scegliendo di destinare la tua offerta, in favore di uno dei tanti progetti che, Animaliberaction porta avanti e sostiene con determinazione.

Una raccolta fondi ideata con lo scopo di sostenere i rifugi per animali salvati dallo sfruttamento dell’uomo, gli incontri con le scuole, l’aiuto alle colonie feline in difficoltà, ma anche pulizia di parchi e spiagge, manifestazioni in piazza e tante altre iniziative concrete e tutte rivolte al benessere degli animali.

Per aiutare noi, ma soprattutto i nostri cari animali, basta un click

https://buonacausa.org/cause/a-natale-aiuta-gli-animali

La tua piccola donazione sarà il grande gesto di Natale.

Lo staff di AnimaLiberAction