Nettuno, arriva la navetta di Natale gratuita

In occasione delle festività natalizie un nuovo servizio sarà attivo nella città di Nettuno. Da questa mattina è fino al 09 gennaio 2022, fatta esclusione per i giorni del 25/12 e del 01/01, cittadini e turisti potranno usufruire della “Navetta di Natale” che collegherà le aree di parcheggio di via La Malfa, Via Diaz e dei quartieri di San Giacomo e Cretarossa con il centro cittadino per permettere a chi vorrà di lasciare la propria macchina e raggiungere i negozi e le attrazioni comodamente in bus. La navetta seguirà gli orari e e il percorso indicato nella locandina.