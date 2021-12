Natale in sicurezza, la farmacia 5 Miglia dona 200 tamponi salivari

Natale in Sicurezza Farmacia Cinque Miglia

La Farmacia Cinque Miglia, diretta dal Dr. Gaetano Mauro, col patrocinio del Comune di Anzio gradito dal Sindaco Candido De Angelis e sostenuto dal Presidente del Consiglio Comunale Roberta Cafà ed in collaborazione con il Rotary Club Costa Neroniana donerà 200 tamponi salivari ad altrettante famiglie per un’attività di screening domestico in vista delle riunioni di Natale in Famiglia. La distribuzione gratuita avverrà dalle 10 alle 12 della mattina del 24 dicembre presso il piazzale antistante la Farmacia Cinque Miglia, sita in via delle Cinque Miglia, 15 ad Anzio zona Padiglione.

L’importante iniziativa, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale Roberta Cafà, è rivolta ai bambini dai 5 ai 12 anni, con lo scopo di evitare focolai famigliari che coinvolgono i bambini e i nonni, particolarmente esposti al virus, se vaccinati da oltre cinque mesi e ancora non sottoposti alla dose booster di richiamo vaccinale.

Le attività imprenditoriali del territorio, ha dichiarato il Dr. Gaetano Mauro, non possono esimersi, in questo momento di emergenza sanitaria, da questo tipo di attività solidali. La Farmacia Cinque Miglia del Dr. Gaetano Mauro e della Dr.ssa Garbuggio Anna Lucia, non è nuova a questo tipo di iniziative solidali, ricordiamo tra le altre lo screening gratuito effettuato ai senza tetto della comunità di S. Egidio, alla comunità indiana, alla comunità magrebina di Lavinio e lo screening scolastico gratuito organizzato a settembre in vista della riapertura delle scuole, attività svolte in concordo con il comune di Anzio.

Il Rotary Club Costa Neroniana sarà presente all’iniziativa e parteciperà alla distribuzione attraverso l’attività dei Presidente Gilberto Zampighi e degli altri soci. Il Rotary Club è impegnato in attività di Service peri i più bisognosi della nostra comunità e con la collaborazione del socio e futuro presidente del Club Dr. Gaetano Mauro e degli altri imprenditori nel territorio sarà sempre presente in supporto a queste meritevoli iniziative.