Riapre dopo anni il parcheggio di piazzale Berlinguer. Domani l’inaugurazione

Piazzale Berlinguer torna a completa disposizione di cittadini e turisti. Dopo otto anni i lavori del nuovo parcheggio sono stati completati e nel 2022 l’area verrà arricchita anche di nuovi arredi urbani e di un parco giochi dedicato ai bambini. Intanto il parcheggio è già completamente fruibile e domani mattina verrà ufficialmente inaugurato dal Sindaco Alessandro Coppola e dall’Amministrazione Comunale.

“Siamo felici di essere riusciti a riaprire completamente e totalmente il parcheggio di Piazzale Berlinguer prima di Natale – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – sin dal primo giorno di mandato abbiamo cercato di riaprirlo e lo abbiamo fatto in maniera parziale appena è stato possibile. Devo ringraziare tutto il settore Lavori Pubblici del Comune di Nettuno che ha lavorato senza sosta in questi miei primi due anni e mezzo di mandato per arrivare oggi a questa grande notizia: Piazzale Berlinguer torna alla Città di Nettuno e potremmo essere più contenti”.

“Riconsegniamo alla città un’area strategica e di vitale importanza – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Tomei – i commercianti e i cittadini hanno patito in questi anni la chiusura del piazzale e la carenza di parcheggi. Siamo felici di inaugurare quest’opera il cui progetto è stato complesso ed ha necessitato di alcune modifiche per arrivare a questo splendido risultato. Completare piazzale Berlinguer era una delle priorità della nostra amministrazione e siamo orgogliosi di averla portata a termine”