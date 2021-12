Comunicato Comune di Nettuno

Si avvisa la cittadinanza che, in ottemperanza al “Decreto Festività” emanato dal Governo, sono annullati tutti gli eventi di Piazza in programma nell’ambito del “Natale a Nettuno 2021”.

Per tutto il periodo delle feste restano visitabili le luminarie artistiche e il Villaggio delle Fiabe di Piazza Battisti.

Con l’occasione si augura alla cittadinanza un felice 2022.