Anzio. Davanti la farmacia in fila per fare il tampone ma con la mascherina abbassata

Questa mattina lunga fila di persone davanti ad una farmacia di Anzio. Purtroppo però alcuni senza rispettate le normative anticovid che impongono l’obbligo di mascherina anche all’aperto. Addirittura qualcuno aveva abbassato la mascherina per fumare. Viste le statistiche, non è da escludere che tra le tante persone ci fossero anche dei soggetti positivi al virus. La Polizia locale chiamata ad intervenire, ha risposto di non aver rilevato nulla, nonostante ci fossero anche le foto a dimostrare il contrario.

Dal 25 dicembre e fino al 31 gennaio in tutte le regioni è obbligatorio indossare le mascherine anche all’aperto e non solo nei luoghi chiusi. Il decreto del governo che ha introdotto questa e altre misure di prevenzione contro la trasmissione dei contagi è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il giorno di Natale.