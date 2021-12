Gli auguri del Direttore e della Redazione per un nuovo anno pieno di speranza

Care lettrici e cari lettori, stiamo per lasciarci alle spalle un anno difficile.

Sono tante le questioni lasciate in eredità dall’anno che si sta chiudendo: una pandemia, tensioni e violenze, disuguaglianze e una salute del pianeta sempre più compromessa.

La speranza è che il nuovo anno non potrà che essere migliore di quello passato. A mezzanotte saluteremo, senza troppi rimpianti, anche il 2021. Purtroppo c’è ancora il Covid che ha sconvolto un intero pianeta e, più banalmente, la vita di ognuno di noi. La cartina di tornasole sta nei tantissimi articoli pubblicati sull’argomento, un perfetto riassunto dell’anno appena finito. Sono uno spaccato di vita, e purtroppo di sofferenza per molti.

Questo anno ci ha cambiati dentro e ci renderemo conto di quanto profondo sia stato questo cambiamento non appena il peso della pandemia inizierà ad alleggerirsi e potremo cominciare davvero a correre.

Su Inliberauscita, il nostro e vostro giornale, sono stati pubblicati oltre 4.000 articoli che hanno informato i lettori che ci leggono e commentano, oltre 12.000 le persone che ci seguono sulla pagina facebook, a loro va il nostro GRAZIE. Continueremo a dare notizie, a fare informazione, lavorando con correttezza e professionalità anche nel nuovo anno.

Almeno oggi, permettiamoci di sperare che il 2022 sia meglio degli ultimi due anni. Ne abbiamo bisogno.

Vi giungano i nostri auguri, Buon 2022 a tutte e tutti, dal sottoscritto e da tutta la Redazione di Inliberauscita.

Il direttore Claudio Pelagallo