Nettuno. Tenta di rapinare uomo al bancomat di San Giacomo, arrestato dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di Anzio hanno denunciato per tentata rapina un trentenne di Nettuno, già gravato da precedenti di polizia giudiziaria per reati contro il patrimonio. Ieri sera intorno alle 19,30, impugnando una pistola, ha minacciato un uomo che stava prelevando del denaro contante dal bancomat dell’ufficio postale nella zona di San Giacomo a Nettuno. La vittima ha reagito e ne è scaturita una colluttazione al termine della quale il malvivente è fuggito, perdendo il telefono cellulare. Sul posto interveniva una volante del Commissariato che recuperava il telefono cellulare riuscendo quindi a risalire al proprietario. Gli agenti si sono recati a casa del sospetto dove hanno eseguito una perquisizione nel corso della quale hanno rinvenuto l’arma, che è risultata una replica. Uomo ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato denunciato per tentata rapina.