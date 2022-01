Rigenerazione urbana e restauro Divina Provvidenza, Nettuno pronta a cambiare volto con i progetti ammessi al PNRR

“Ringrazio gli uffici comunali dell’area tecnica e il dirigente del settore per il reperimento di queste importanti risorse messe a disposizione dal PNRR – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – il mio obiettivo da quando mi sono insediato è sempre stato quello di realizzare progetti che migliorassero la nostra città e la vita di tutti i nettunesi. Sono convinto che questo progetto di rigenerazione urbana che interesserà la nostra città nei prossimi tre anni darà un volto nuovo, più accogliente, inclusivo e turisticamente attraente alla nostra Nettuno. Altro progetto che mi sta particolarmente a cuore – prosegue il Sindaco Coppola – è quello che interesserà la Divina Provvidenza. Veder chiuso per così tanti anni uno dei gioielli del nostro territorio è stato doloroso. In questi lunghi mesi sono stati enormi gli sforzi per reperire i fondi necessari per mettere in piedi un progetto completo di restauro e messa in sicurezza di questo edificio storico, fondi che adesso abbiamo a disposizione e non vediamo l’ora di iniziare i lavori per ridare al più presto la Divina Provvidenza alle associazioni del territorio e ai nettunesi”.