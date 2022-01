Aprilia. Inclusione sociale e benessere psicofisico attraverso lo sport, Avviso pubblico distrettuale per costituzione elenco operatori di settore

È stato pubblicato nei giorni scorsi un Avviso pubblico distrettuale finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori del settore, disponibili a sottoscrivere un protocollo di intesa al fine di favorire l’inclusione sociale e il benessere psicofisico attraverso lo sport, di minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni, in stato di bisogno e in carico ai servizi sociali.

Le realtà interessate devono avere sede operativa in uno o più Comuni del Distretto LT1 (Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima), essere affiliati ad una Federazione Sportiva Nazionale o essere iscritte al Registro Regionale delle Società Sportive o al Registro del CONI Lazio, essere in regola con le norme in materia assicurativa e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, avere disponibilità di locali idonei alla pratica sportiva, disporre di personale qualificato.

È possibile presentare domanda in qualsiasi momento: l’Avviso è aperto e non ha un termine prestabilito. L’Associazione che intende presentare richiesta dovrà indicare nel modello di domanda – disponibile sui siti web del quattro Comuni del Distretto – il numero dei minori per i quali è disposta a sostenere gratuitamente l’iscrizione.

La durata del protocollo che sarà sottoscritto in caso di accoglimento della domanda avrà durata triennale.

La manifestazione di interesse potrà essere trasmessa al seguente indirizzo PEC servizisociali@pec.comune.aprilia.lt.it e nell’oggetto dovrà essere indicato “Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di associazioni sportive operanti nel territorio del Distretto Lt1 per attivazione progetti di Inclusione Attiva”.