Nettuno. Il disperato appello di una signora: “In casa col covid, ci hanno chiuso l’acqua”

Raccogliamo la segnalazione di una famiglia che sta vivendo un periodo di estremo disagio, pubblichiamo l’appello della signora GDA che scrive:

“Abitiamo in una palazzina acquistata dal comune di Roma in via Rosario Livatino a Nettuno, ieri l’inquilina di sotto ha chiamato la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco perché sotto gli pioveva acqua. Sono venute due vigilesse e i Vigili del fuoco hanno visto che qui da noi ci sta solo tanta umidità e muffa che si sta formando ma non abbiamo perdita e ci hanno detto che avrebbero mandato un fonogramma. Poi stanotte alle 00.30 sono venuti di nuovo i vigili e rivedendo la situazione di questi due inquilini, sono ritornati da noi e inizialme te ci hanno fatto chiudere il bagno piccolo e subito dopo ci hanno chiuso anche la leva generale dell’acqua del nostro appartamento non sapendo neanche loro dove abbiamo il danno e dicendo prima che era il bagno e poi la cucina. Li ho supplicati dicendo che a casa stiamo in quarantena perché ho mia figlia e mia nipote di 1 anno che hanno contratto il virus e dunque chiudendoci l’acqua non possiamo usufruire per lavarci, per andare in bagno, per cucinare e cosa molto importante per fare la lavatrice. Dobbiamo sempre igienizzare casa ma così come possiamo fare se nessuno ci aiuta? I vigili parlano bene ci hanno detto fra una settimana andate giù al Comune, ma se stiamo in quarantena come facciamo? Ho detto molte volte che abbiamo una bambina piccola di un anno e loro mi rispondono che loro non possono farci niente. Io ora domando come dobbiamo comportarci riguardo questo problema? Cosa possiamo fare? Per favore potete aiutarci?

Grazie tanto GDA

In merito alla situazione denunciata. I servizi sociali del Comune di Nettuno hanno inviato una pec al Comune di Roma chiedendo un intervento.