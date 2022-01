Nettuno. Il consigliere Taurelli convoca Commissione Trasparenza per chiarimenti circa l’acquisizione delle aree delle ferrovie e alla demolizione del cavalcavia

Il testo della convocazione

Oggetto: convocazione Commissione Consiliare Permanente “Trasparenza e Legalità”

La presente per comunicare che la S.V. è invitata ai lavori della Commissione Consiliare di cui all’oggetto, convocata per mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 10.00 con il seguente ordine del

giorno:

1. approvazione verbale seduta precedente;

2. chiarimenti relativi alla stima per l’acquisizione delle aree delle ferrovie dello Stato e alla demolizione del cavalcavia con riferimento alla comunicazione ufficiale pubblicata lunedì 03

gennaio;

3. regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti dei Consiglieri Comunali in attuazione del disposto dell’art. 43 comma 2 del D.lgs 267/2000.

Ai sensi dell’art. 4 c. 6 si richiede alla Segreteria Generale tutta la documentazione relativa alla

trattativa in corso di cui al secondo punto dell’odg, richiamata dalla comunicazione ufficiale pubblicata

lunedì 03 gennaio dal Comune. Si prega cortesemente di poterla ricevere in tempi compatibili allo studio della questione in vista della riunione fissata.

Si chiede cortesemente la presenza del Sindaco e/o dell’Assessore competente per consentire alla commissione di svolgere le funzioni di cui all’art. i comma 2 del relativo regolamento.

In osservanza delle misure di sicurezza anti covid-19, la suddetta riunione si terrà in modalità di videoconferenza, pertanto verrà inviato in seguito il link a cui collegarsi”.

Distinti saluti.

Per il Presidente della Commissione

Antonio Taurelli