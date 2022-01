Nettuno. Ancora senza soluzione la drammatica situazione della famiglia con il covid e alla quale hanno chiuso l’acqua

Ancora senza soluzione la drammatica situazione che sta vivendo una famiglia di Nettuno che abita nelle case del comune di Roma in via Livatino. Come avevamo già scritto nel nostro articolo dello scorso 7 gennaio

Nell’abitazione della Signora Gabriella- che ci ha scritto- è stata chiusa l’acqua dai Vigili del fuoco, per una perdita che stava danneggiando l’appartamento sottostante il suo. “A casa stiamo in quarantena perché ho mia figlia e mia nipote di 1 anno che hanno contratto il virus e dunque chiudendoci l’acqua non possiamo usufruire per lavarci, per andare in bagno, per cucinare e cosa molto importante per fare la lavatrice. Dobbiamo sempre igienizzare casa ma così come possiamo fare se nessuno ci aiuta?”. Dice disperata la donna.

Il 7 gennaio avevamo anche scritto che l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Nettuno avevano inviato una pec al Comune di Roma, “ma sembra invece – come afferma ancora Gabriella- che la Pec sia stata inviata solo ieri mattina 10 gennaio”.

Insomma a 6 giorni dalla segnalazione del caso, ancora nessun intervento concreto e risolutivo per alleviare gli enormi disagi di questa famiglia.