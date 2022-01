Fu il guardiano del bosco di Foglino: l’Agraria dedica un’area ad Antonio Taurelli

“L’ Università Agraria di Nettuno dedicherà l’area del bosco di foglino ove insiste il monumento in ricordo dello sbarco alleato della seconda guerra mondiale al compianto Antonio Taurelli, nostro caro concittadino venuto a mancare recentemente e forse ultimo testimone di quei terribili giorni in cui i nostri avi rischiarono e persero la vita. Appena diciassettenne si unì ai soldati americani, al pari di tanti altri, per combattere in prima linea contro i nazifascisti per la libertà, la democrazia e la pace. Dopo la guerra fu per oltre un trentennio il guardiano del nostro amatissimo bosco. In occasione del 78^ anniversario dello sbarco, sabato 22 gennaio 2022 alle ore 10.00 subito dopo la deposizione della corona al monumento in ricordo dello sbarco vi sarà la cerimonia inaugurale del sito alla memoria di Antonio Taurelli”. Così in una nota il Presidente

Giampiero Gabrieli.