78esimo dello Sbarco, premiate le scuole vincitrici del concorso “Antonio Taurelli”

Sono state premiate presso la sala Consiliare del Comune di Nettuno le classi vincitrici del concorso dedicato alle scuole “Sbarco Alleato” in memoria di Antonio Taurelli. Per la sezione Scuole Secondarie di I Grado a vincere è stato il video “Ricordare per non dimenticare” realizzato dalle classi III dell’Ic Nettuno III. Per la sezione Scuole Secondarie di II grado il premio è andato al video “Lo Sbarco che ha cambiato la storia del nostro territorio” realizzato dalla classe 5^ A ELE dell’istituto Tecnico Tecnologico – Liceo Scientifico Scienze Applicate “Luigi Trafelli”. A ciascun istituto andrà un premio di 1.000 euro ciascuno da poter investire nei propri progetti didattici.

“Siamo fieri ed orgogliosi di onorare con i ragazzi del nostro territorio la memoria di “nonno” Antonio Taurelli – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – lui aveva la capacità unica di parlare sinceramente, soprattutto ai ragazzi. Il minimo che potevamo fare era ideare un progetto che portasse avanti quel lavoro di divulgazione storica che in vita Antonio Taurelli faceva senza sosta e instancabilmente, nelle scuole, in piazza e in qualunque luogo lo si incontrasse. Ringrazio gli uffici comunali che hanno lavorato al progetto, gli assessorati alla Cultura e al Turismo, e soprattutto gli studenti di Nettuno che hanno realizzato dei prodotti bellissimi di cui Antonio Taurelli sono certo sarebbe orgoglioso”.

A premiare le classi vincitrici insieme al Sindaco Alessandro Coppola, Al vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro, e all’Assessore alla Cultura Camilla Ludovisi, anche il consigliere comunale Antonio Taurelli, nipote di Antonio Taurellli. “Sono qui non come consigliere di opposizione, ma come consigliere della città – dichiara Taurelli – quando l’assessore alla Cultura mi ha illustrato la sua idea non ho potuto che accoglierla con gioia. Questo progetto dedicato alle scuole incarna perfettamente quello che nonno ha fatto per tutta la vita: parlare ai ragazzi e far sì che la storia non fosse mai dimenticata. Nonno è vissuto in un momento storico in cui fare delle scelte significava rischiare la propria vita e proprio per questo erano fatte con profonda convinzione. A nome di tutta la mia famiglia ringrazio l’Amministrazione Comunale per aver portato avanti questo progetto e ringrazio soprattutto tutti i ragazzi che hanno prestato la propria opera intellettuale contribuendo a mantenere viva la memoria dei fatti avvenuti 78 anni fa che hanno portato alla Liberazione di Nettuno e dell’Italia”.

“Grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso e complimenti ai vincitori – dichiara l’Assessore alla Cultura Camilla Ludovisi – dedicare questo premio ad Antonio Taurelli era il minimo che potessimo fare per onorare un grande uomo e una grande figura della storia della nostra città. Abbiamo lavorato con il pieno appoggio di ogni parte politica perché quando si toccano certi temi e si onorano persone che si sono distinte per la nostra città, non esistono schieramenti. Per questo motivi sono convinta che questo premio rimarrà negli anni avvenire, al di là dei Sindaci e degli Assessori che si susseguiranno”.

“Avremmo voluto condividere questo momento con tutta la città e in un contesto di celebrazioni aperte al pubblico – dichiara il vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – insieme alla commissione Turismo e unitamente all’Assessorato alla Cultura avevamo programmato una settimana di appuntamenti per celebrare in grande l’anniversario dello Sbarco e la figura di Antonio Taurelli che ha segnato in maniera indelebile la storia della città di Nettuno. Voglio congratularmi con le classi per i lavori che hanno prodotto che rendono onore nella maniera migliore, più di ogni parola, ad Antonio Taurelli e agli insegnamenti che ha dispensato nel corso di tutta la sua vita”.

Nella giornata di domani in cui si celebra il 78esimo anniversario dello Sbarco Alleato sulle coste del nostro territorio, sui canali Social del Comune di Nettuno saranno pubblicati i video vincitori della prima edizione del premio “Antonio Taurelli”.