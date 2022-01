Nettuno. A Creta Rossa marciapiedi vietati ai disabili

Un quartiere nel quale e difficile per un portatore di handicap in carrozzina girare per le strade liberamente. Stiamo parlando del quartiere di Creta Rossa a Nettuno e le foto che vi mostriamo sono eloquenti. La quasi totalità dei marciapiedi rappresentano un vero ostacolo per i carrozzellati, ma anche per per i genitori con i passeggini per i bambini costretti a camminare sulla strada. Su alcuni si può salire e alla fine degli stessi non si può scendere. Questo denota una mancanza di sensibilità delle amministrazioni comunali e di cultura del rispetto di chi ha difficoltà a muoversi autonomamente con una carrozzina. Per completezza di informazione si ricorda che con l’espressione barriere architettoniche s’intende qualsiasi ostacolo fisico che rappresenti fonte di disagio per la mobilità delle persone con capacità motoria ridotta o impedita. In altre parole, si tratta di ostacoli che limitano o impediscono la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti (art. 1 c. 1 DPR 503/1996).