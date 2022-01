Nettuno. Tanta confusione sul passaggio dei piani di zona. Tutto da rifare

I Consiglieri di opposizione: Sui piani di zona tutto da rifare.

La telenovela sul passaggio del capofila dei piani di zona non solo non è terminata, anzi, riparte da zero. Sì, è proprio così, l’incontro di oggi tra i comuni di Nettuno e di Anzio ha certificato proprio questo, ovvero che da domani si azzera tutto e si ricomincia da capo a scrivere la convenzione. Tutte le delibere votate fino ad oggi sono carta straccia. I numeri dati finora erano assolutamente indicativi (così viene detto in una comunicazione tra dirigenti). Quindi? Il consiglio comunale è stato preso in giro con conseguenze piuttosto serie. I consiglieri comunali di maggioranza hanno votato per ben due volte delle delibere che, alla luce di quanto emerso oggi, hanno cifre che non si avvicinano nemmeno lontanamente alla realtà. Ciò comporta il serio rischio che ora coloro che votarono a favore, fidandosi di sindaco ed assessore, potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente ed economicamente per questo macroscopico errore che provvederemo a segnalare alle autorità di verifica contabile. Un abnorme mancanza di rispetto per chi è stato eletto dal popolo con il beneplacito del sindaco Coppola. Perché diciamo che i numeri erano lontanissimi dalla realtà? Perché dalla riunione di oggi è uscito fuori che il comune di Nettuno dovrà trasferire qualcosa come 6 milioni in aggiunta agli oltre 3 milioni già noti per i quali si parlava di tranche da 600 mila euro. Ci chiediamo ora da dove escano questi 6 milioni dei quali non si è mai parlato e che quindi non sono stati spesi finora. Eppure di cose da fare ce n’erano un’enormità. Un esempio tra tutti è la nota graduatoria dei beneficiari degli assegni per disabilità gravissime che vede ancora moltissime famiglie in attesa che venga ampliata la platea. Ma di questioni ovviamente ce ne sono una miriade eppure quei soldi sono rimasti incredibilmente in cassa senza essere utilizzati e senza che i consiglieri comunali ne fossero messi a conoscenza. Non ci sono più parole. Il sindaco Coppola deve dimettersi e con lui tutta la banda che suona il suo pessimo concerto quotidiano. Ormai è chiara l’incapacità di questa maggioranza e l’enorme distanza dai bisogni veri e concreti dei cittadini che oggi sono spettatori e vittime di questa vergognosa vicenda. La nostra città ha bisogno di un’altra classe politica.

Roberto Alicandri

Luigi Carandente

Marco Federici

Daniele Mancini

Waldemaro Marchiafava

Antonello Mazza

Mauro Rizzo

Simona Sanetti

Antonio Taurelli

Enrica Vaccari